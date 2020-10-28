بالفيديو.. لحظة هطول الأمطار على جنوب شرق القنفذة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشف مقطع فيديو، عن لحظة هطول أمطار على شرق القوز الواقعة جنوب شرق محافظة القنفذة، اليوم الأربعاء. كشف مقطع فيديو، عن لحظة هطول أمطار على شرق القوز الواقعة جنوب شرق محافظة القنفذة، اليوم الأربعاء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أوضحت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من الشمال غربية للمملكة.

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