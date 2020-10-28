شكرا لمتابعة خبر عن حدوث هزة أرضية قرب خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شعر أهالي منطقة عسير، منذ قليل اليوم الأربعاء، بهزة أرضية قرب محافظة خميس مشيط، فيما لم تسجل إصابات.

وفي التفاصيل، ‏رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الساعة 14:56 هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو متر جنوب خميس مشيط.