شكرا لمتابعة خبر عن حدوث هزة أرضية قرب خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):شعر أهالي منطقة عسير، منذ قليل اليوم الأربعاء، بهزة أرضية قرب محافظة خميس مشيط، فيما لم تسجل إصابات.
وفي التفاصيل، رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الساعة 14:56 هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو متر جنوب خميس مشيط.
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