شكرا لمتابعة خبر عن طالب مُبتعث في بريطانيا يُوقع بلص قام بسرقته تحت تهديد السلاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى): تمكن طالب مبتعث في بريطانيا بمساعدة طالب آخر من الإيقاع بلص قام بسرقة محفظته وإصابته بجروح بسيطة تحت تهديد السلاح. تمكن طالب مبتعث في بريطانيا بمساعدة طالب آخر من الإيقاع بلص قام بسرقة محفظته وإصابته بجروح بسيطة تحت تهديد السلاح. وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي حيث قام اللص بمعاونة شخص آخر بالهجوم على طالبين مبتعثين وسرقة محفظة أحدهما. وتمكن الطالب فيما بعد من الاتصال باللص وإقناعه بإعادة محفظته إليه، مقابل مبلغ من المال، فوافق اللص على ذلك، وجاء في الموعد المحدد ليجد الشرطة في انتظاره، وتم القبض عليه، وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات و8 أشهر.

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