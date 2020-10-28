شكرا لمتابعة خبر عن رفض دعوى مبتعث ضد جامعة أمريكية رغم عنصرية أستاذه واعترافه بكرهه للعرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

رفضت محكمة الاستئناف بولاية ماساشوستس الأمريكية، استئناف مبتعث سعودي على قرار قاضي المحكمة العليا برفض دعواه ضد كلية روتجرز لطب الأسنان.

وكان المبتعث، قد رفع دعوى ضد الجامعة بعد رسوبه، يؤكد فيها أنه تم إسقاطه من البرنامج بسبب "أصله وعقديته وأصله القومي".

كما أكد المبتعث أن الكلية انتهكت أيضًا التزاماتها التعاقدية بعدم إعطائه التعليمات المناسبة وعدم اتباع إجراءاتها، مضيفًا أن أحد أساتذته قال له صراحة " أنا أكره العرب"، مضيفًا: " أنت لا تستحق المنصب. أعتقد أنه يجب عليك العودة إلى المنزل ".

وكشف تقرير لموقع my central jersey وترجمته "صدى"، أن المبتعث كان واحدًا من خمسة طلاب، أربعة منهم سعوديون، بدأوا برنامجًا للدراسات العليا في التركيبات السنية - أطقم الأسنان والأجهزة الأخرى - في مدرسة نيوارك في يوليو 2013، بحسب أوراق المحكمة.

وأضاف التقرير، أن أداءه كان جيدًا في بداية البرنامج، ولكن بعد ذلك "تراجع بسرعة"، وبحلول نهاية الفصل الدراسي الأول في عام 2014 كان قد تلقى تقييمات سيئة لأدائه السريري، بما في ذلك درجات الرسوب من مدرب واحد، وتقول أوراق المحكمة إنه حصل على سبع درجات (ج) ودرجتين (ب).

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وأشار أحد أعضاء هيئة التدريس إلى أنه "كان لديه القليل من المعرفة أو لا يفهم شيئًا على الإطلاق" للموضوع و "قدم إلى العيادة بمظهر غير احترافي".

خلال هذا الفترة ووفقًا لأوراق المحكمة التي اطلع عليها الموقع الأمريكي، قام المبتعث بتركيب جهاز أسنان بشكل غير صحيح على مريض وسكب شمعًا ساخنًا آخر على شفاه المريض، وتم تعليق امتيازاته السريرية بسبب "الحرص على سلامة المرضى".

واعترف، بأن أدائه تراجع لكنه عزا ذلك إلى اعتداءات شخصية من قبل مدرب انتقده أمام المرضى وطلاب آخرين.

وحكم القاضي، بأن الكلية لم تعامله بشكل مختلف عن غير العرب وأن ملاحظة المعلم لم تكن كافية لتهيئة بيئة عمل معادية..

وأكد أن ملاحظة المدرب لم تكن إلا مرة واحدة "ولم تكن شديدة مثل الصفات العنصرية التي توجد عادة في حالات البيئة المعادية".