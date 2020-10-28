شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن نقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ترددت أنباء عن نقل الداعية الشيخ عائض القرني، اليوم الأربعاء، إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في الرياض.

وجاء ذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يشار إلى أن عائض القرني كان قد ولد في قرية آل شريح بمحافظة بلقرن في 1 يناير 1959 الموافق 1379هـ.

وحصل "القرني" على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.