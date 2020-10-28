فلسطين تتسلم أليات لجهاز الدفاع المدني بقيمة 2 مليون دولار من السعودية

تسلمت دولة فلسطين، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، آليات ومعدات للدفاع المدني الفلسطيني بقيمة 2 مليون دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية، تم شحنها عبر جسر الملك حسين من خلال هيئة الإغاثة الهاشمية.

وسلم سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، في مقر السفارة بالعاصمة عمان، آليات ومعدات للدفاع المدني الفلسطيني بقيمة 2 مليون.

ووقع محاضر التسليم السفير السديري ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، والمستشار حاتم كايد نيابة عن سفير دولة فلسطين في الأردن عطا الله خيري .

وقال السديري إن المملكة العربية السعودية ماضية في خدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، "خاصة وأن الاشقاء الفلسطينيين يمرون هذه الأيام بظروف صعبة، مشيراً إلى أن المملكة تقف معهم بكل الإمكانيات".

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وأضاف: "هذه المساعدات الإنسانية تعبير عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وكانت المملكة العربية السعودية قدمت في أيار الماضي مساعدات طبية لدولة فلسطين بقيمة 12 مليون ريال سعودي لمواجهة وباء كورونا .