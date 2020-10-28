«الأرصاد» عن طقس الخميس: غيوم وضباب بعدد من مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الخميس، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة، أن البحر الأحمر، يشهد رياحًا سطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج جنوبا.

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ووفق «الأرصاد» يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في مناطق المملكة.

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