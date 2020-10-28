المدينة والرياض تتصدران خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتصدرت المدينة المنورة حالات الإصابة بتسجيل 75 حالة، والرياض بتسجيل 49 حالة، ومكة المكرمة بـ47 حالة، وسجلت العقيق وخميس مشيط 19 حالة لكل منهما.

وسجلت الدمام 15 حالة وينبع وجدة 10 حالات لكل منهما، وحائل ووداي الدواسر 9 حالات لكل منهما، وسجلت المبرز والهفوف ووادي الفرع والمجمعة 8 حالات لكل منهم، وسجلت الخبر 7 حالات وبريدة والخفجي والقطيف وعرعر 6 حالات لكل منها، وعنيزة 5، والعيص وطريف 4 حالات لكل منهما، وسجلت المخواة ومهد الذهب والبكيرية وعيون الجواء ورياض الخبراء وتربة، سراة عبيدة والتعيرية وأضم وعفيف وضرماء 3 حالات لكل منهم.

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كما سجلت الباحة والجفر والحناكية والطائف وبللسمر والجبيل حالتين لكل منهم، وسجلت حالة واحدة في كل من بني حسن ودومة الجندل سكاكا، والعلا والأسياح والبدائع والمذنب وقصيباء وعقلة الصقور والقريات والخرمة وأبها وبارق وظهران الجنوب والبشائر وحفر الباطن وموقق والدرب ورابغ وخباش ونجران والدلم والخرج والمنزاحمية والزلفى والقويعية وتبوك.

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