اخبار السعوديه

المدينة والرياض تتصدران خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وزارة الصحة أعلنت تسجيل 416 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وتصدرت المدينة المنورة حالات الإصابة بتسجيل 75 حالة، والرياض بتسجيل 49 حالة، ومكة المكرمة بـ47 حالة، وسجلت العقيق وخميس مشيط 19 حالة لكل منهما.

وسجلت الدمام 15 حالة وينبع وجدة 10 حالات لكل منهما، وحائل ووداي الدواسر 9 حالات لكل منهما، وسجلت المبرز والهفوف ووادي الفرع والمجمعة 8 حالات لكل منهم، وسجلت الخبر 7 حالات وبريدة والخفجي والقطيف وعرعر 6 حالات لكل منها، وعنيزة 5، والعيص وطريف 4 حالات لكل منهما، وسجلت المخواة ومهد الذهب والبكيرية وعيون الجواء ورياض الخبراء وتربة، سراة عبيدة والتعيرية وأضم وعفيف وضرماء 3 حالات لكل منهم.

Advertisements

كما سجلت الباحة والجفر والحناكية والطائف وبللسمر والجبيل حالتين لكل منهم، وسجلت حالة واحدة في كل من بني حسن ودومة الجندل سكاكا، والعلا والأسياح والبدائع والمذنب وقصيباء وعقلة الصقور والقريات والخرمة وأبها وبارق وظهران الجنوب والبشائر وحفر الباطن وموقق والدرب ورابغ وخباش ونجران والدلم والخرج والمنزاحمية والزلفى والقويعية وتبوك. 

اقرأ أيضًا: 

الوزير «الربيعة» يوجه نصيحة لمصابي فيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدينة والرياض تتصدران خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا