القبض على مواطِنين لاعتدائهم على متجر تموينات تحت تهديد السلاح بالرياض

هددا العاملين فيه واستوليا على مبالغ مالية وبضائع..

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطِنين تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح. صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على (مواطِنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما كل الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: 19 وفاة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تعلن حالات الإصابة والشفاء

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