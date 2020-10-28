هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات

بقوة 3.1 على مقياس ريختر

رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الساعة 56: 14 هزة أرضية، بقوة 3.1 على مقياس ريختر. وقال. الحساب الرسمي للهيئة على «تويتر»، إن عمق الهزة كان 2.5 كيلومتر وتبعد 10 كيلومترات جنوب خميس مشيط.

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