الأرصاد: أمطار رعدية بالباحة وعسير.. وتحذير من مجاري السيول والأودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا تضمَّن سُحبًا رعدية ممطرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل مدينة الباحة، ومحافظات (الحجرة - المندق - قلوة)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

بدورها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة عسير, تضمن أمطارًا رعدية على محافظات (المجاردة - بارق - محايل)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً .

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصةً الجنوبية منها، وسماءً غائمةً جزئيًّا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وعلى أجزاء من الشمال غربية للمملكة.

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