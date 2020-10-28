بالصور.. انتهاء أعمال جسر تقاطع عبدالله عريف.. و«القويحص» يفتتحه الخميس

يفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، غدًا الخميس، تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق، ترحيل كافة خطوط الخدمات المتعارضة مع مسار المشروع، من خلال التنسيق المتواصل مع إدارة مرور العاصمة المقدسة بشأن التحويلات المرورية اللازمة والجهات الخدمية لترحيل الخدمات، والمتابعة المستمرة مع المقاول المنفذ، لضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع الشروط والمواصفات الفنية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقَّاط؛ أن الجسر المُنفَّذ على التقاطع يبلغ طوله ٧٥٠ مترًا، وعرضه ١٧ مترًا للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، مشيرًا إلى أن الجسر يمتد من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويُعد من الجسور الحيوية والمهمة في العاصمة المقدسة.

وأكَّد المهندس زهير سقاط أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي سوف يسهم في تحرير الحركة المرورية، وانسيابية حركة السير على محور طريق جدة القديم المُتجه إلى المسجد الحرام، وإلغاء التقاطعات عليه تيسيرًا لحركة المواطنين والحجاج والمعتمرين القاصدين لبيت الله الحرام.

جديرٌ بالذكر أن الأمانة عملت خلال هذا الأسبوع على افتتاح جسر تقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة؛ وذلك بعد أن رحلت الأمانة العديد من المرافق والخدمات المتعارضة مع مسار الأعمال بالجسر. وتعمل وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق على تطوير شبكات الطرق الحالية واستحداث محاور وطرق جديدة ضمن منظور علمي ونقلي حديث يواكب متطلبات العصر.

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