«الزكاة والدخل»: البائع مسؤول عن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن البائع هو المسؤول عن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل المشتري يدفع ضريبة التصرفات العقارية؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة، ويتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من المشتري إلى البائع ثم يقوم البائع بتوريد الضريبة للهيئة».

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