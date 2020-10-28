«الزكاة والدخل»: البائع مسؤول عن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية

أكدت أنه من يوردها للهيئة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن البائع هو المسؤول عن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل المشتري يدفع ضريبة التصرفات العقارية؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة، ويتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من المشتري إلى البائع ثم يقوم البائع بتوريد الضريبة للهيئة».
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