أمير مكة يكرم ضباطا وأفرادا بدوريات الأمن

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة نظير جهودهم وما حققوه من إنجازات أمنية. وأكد مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات دوت الخليج ومكتسباته، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تقوم بها دوريات الأمن بمحافظة جدة.



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