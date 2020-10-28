الفيصل يرأس اجتماعاً للجنة الطوارئ بمنطقة مكة

وأكد الأمير خالد الفيصل، أن مكة المكرمة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، مشيرا إلى أن الميزة التي اختص الله بها مكة المكرمة تحتّم على الجميع العمل بتفانٍ وإخلاص، داعياً إلى ضرورة المحافظة على تحقيق التميز في خدمة الأهالي والمقيمين والزوار والحرص على تحقيق الأفضل في قادم الأيام.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة واتخاذ التدابير كافة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وشكر المجتمع على التعاون والتكاتف خلال الأزمة.
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