شاركت أمانة محافظة جدة في حملة "شواطئنا نحميها" التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة و المتطوعين والمتطوعات لتنظيف شاطئ السيف - جنوب جدة. وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عايض الزهراني بأن مشاركة أمانة محافظة جدة تأتي ضمن حرصها على حماية البيئة وتحسين المشهد البصري في المدينة، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمتطوعين وذوي الإعاقة للمساهمة في تحسين جودة الحياة، حيث وفرت الأمانة معدات وأدوات النظافة المستخدمة في تنظيف الشواطئ من الملوثات ضمن إطار تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تشارك في حملة شواطئنا نحميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.