416 إصابة كورونا جديدة وتعافي 433



أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 416 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 346047 حالة، من بينها 8149 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 769 حالة حرجة، كما تم تسجيل 433 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 332550 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 416 حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪, والبالغين 86%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 5348 حالة ، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة لافتة إلى أنه تم إجراء 58561 فحص مخبري جديد.

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