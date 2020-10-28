حقوق الإنسان: الهيئة تتابع وترصد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

وبينت أن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين. واختتمت الحقباني تصريحها بالتأكيد على أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن من حيث معايير ومتطلبات الوصول الشامل.
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