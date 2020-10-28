السعودية اليوم / فرع البيئة برابغ ينظم ندوة "مكافحة آفة حلم الغبار أهميتها وفوائدها"



مكة المكرمة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

نظم فرع البيئة والمياه والزراعة برابغ اليوم, ندوة إرشادية زراعية بعنوان "مكافحة آفة حلم الغبار أهميتها وفوائدها" لمزارعي محافظة رابغ.

وتطرقت الندوة إلى الفعاليات والخدمات والندوات الإرشادية التي يقدمها الفرع للمزارعين, وأهمية التعاون بين المزارع والوزارة في سبيل الحفاظ على جودة وسلامة المحاصيل الزراعية.

كما تناولت آفة حلم الغبار وأهميتها وفوائدها وأضرارها وطرق الوقاية منها ومكافحتها علاوة على خطر الإصابة بهذه الآفة على التمر.

// انتهى //

16:21ت م

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