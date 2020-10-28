السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للتدريب التقني والمهني بالمنطقة



الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة, الذي تضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريبي 2019 / 2020م .

ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري, بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

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16:20ت م

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