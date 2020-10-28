السعودية اليوم / فلسطين تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فلسطين 8 وفيات و450 إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

16:17ت م

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رام الله 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين 8 وفيات و450 إصابة بفيروس كورونا و612 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //16:17ت م0120

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