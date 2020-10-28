السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعاً للجنة الطوارئ بمنطقة مكة المكرمة



جدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم, اجتماعاً للجنة الطوارئ بالمنطقة .

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال وباء

وأكد الأمير خالد الفيصل أن مكة المكرمة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم , مشيرا إلى أن الميزة التي اختص الله بها مكة المكرمة تحتّم على الجميع العمل بتفانٍ وإخلاص، داعياً إلى ضرورة المحافظة على تحقيق التميز في خدمة الأهالي والمقيمين والزوار والحرص على تحقيق الأفضل في قادم الأيام.

وقدّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة واتخاذ التدابير كافة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وشكر المجتمع على التعاون والتكاتف خلال الأزمة.

// انتهى //

15:53ت م

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جدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم, اجتماعاً للجنة الطوارئ بالمنطقة .واستمع سموه إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال وباء كورونا بإذن الله.وأكد الأمير خالد الفيصل أن مكة المكرمة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم , مشيرا إلى أن الميزة التي اختص الله بها مكة المكرمة تحتّم على الجميع العمل بتفانٍ وإخلاص، داعياً إلى ضرورة المحافظة على تحقيق التميز في خدمة الأهالي والمقيمين والزوار والحرص على تحقيق الأفضل في قادم الأيام.وقدّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة واتخاذ التدابير كافة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وشكر المجتمع على التعاون والتكاتف خلال الأزمة.// انتهى //15:53ت م0115

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