السعودية اليوم / وكيل محافظة الأحساء يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية للمحافظة على "واحة الأحساء"



الأحساء 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

رأس وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، اليوم , الاجتماع الثالث للجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على "واحة الأحساء" ، بحضور رؤساء الجهات الحكومية المعنية.

واستعرض الاجتماع جدول الأعمال والاتفاق على عدد من التنظيمات التي تهدف لحماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.

كما اطلع الجعفري على أعمال اللجنة الميدانية التي شملت إغلاق عدد من الأنشطة التي لا تحمل رخص مزاولة النشاط التجاري.

الجدير بالذكر أن اللجنة الاشرافية شُكلت بموافقة محافظ الأحساء، وذلك تعزيزاً ومساندة للجنة الميدانية للمحافظة على الواحة الزراعية وحمايتها من التعديات.

//انتهى//

15:49ت م

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