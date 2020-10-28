السعودية اليوم / انطلاق مزاد محافظة السليمي للإبل بنسخته الأولى ‏ الأحد القادم ‏



حائل 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

ينطلق يوم الأحد القادم مزاد محافظة السليمي للإبل بنسخته الأولى ‏‏بمنطقة ‏حائل الذي يستمر أسبوعين بمحافظة السليمي 170 كلم ‏جنوب حائل ‏بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.‏

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمزاد عبيد بن حماد الحربي أن اللجنة ‏أكملت استعداداتها بكافة الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها مالك الإبل ‏والزوار بموقع المزاد بالتعاون مع بلدية المحافظة .‏

وأبان الحربي أن المزاد يضم سوق للإبل ومزاين للحيران يومي الخميس ‏والجمعة 19و20 ربيع الأول إضافة إلى عروض الأسر المنتجة ‏من ‏الأكلات الشعبية والمنسوجات الخاصة بالإبل والمشغولات الحِرفية حيث ‏روعي في تجهيز الموقع أنظمة الأمن والسلامة ‏وكذلك ‏الإجراءات ‏الاحترازات الوقائية من

‏ ودعا رئيس اللجنة المنظمة ‏الراغبين بالمشاركة في المزاد المفتوح عبر ‏حسابات المزاد على ‏موقع ‏التواصل ‏الاجتماعي ‬ ‏alsulaimi_act‏ أو ‏عبر قناة التواصل مع المشاركين وخدمتهم عبر تطبيق واتساب من خلال ‏الرقم ‏https://wa.me/966554877772‎‏ . ‏

‏// انتهـى // ‏

15:34ت م

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حائل 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسينطلق يوم الأحد القادم مزاد محافظة السليمي للإبل بنسخته الأولى ‏‏بمنطقة ‏حائل الذي يستمر أسبوعين بمحافظة السليمي 170 كلم ‏جنوب حائل ‏بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.‏وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمزاد عبيد بن حماد الحربي أن اللجنة ‏أكملت استعداداتها بكافة الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها مالك الإبل ‏والزوار بموقع المزاد بالتعاون مع بلدية المحافظة .‏وأبان الحربي أن المزاد يضم سوق للإبل ومزاين للحيران يومي الخميس ‏والجمعة 19و20 ربيع الأول إضافة إلى عروض الأسر المنتجة ‏من ‏الأكلات الشعبية والمنسوجات الخاصة بالإبل والمشغولات الحِرفية حيث ‏روعي في تجهيز الموقع أنظمة الأمن والسلامة ‏وكذلك ‏الإجراءات ‏الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد لاستقبال ملاك الإبل ‏والمهتمين والزوار.‏‏ ودعا رئيس اللجنة المنظمة ‏الراغبين بالمشاركة في المزاد المفتوح عبر ‏حسابات المزاد على ‏موقع ‏التواصل ‏الاجتماعي ‬ ‏alsulaimi_act‏ أو ‏عبر قناة التواصل مع المشاركين وخدمتهم عبر تطبيق واتساب من خلال ‏الرقم ‏https://wa.me/966554877772‎‏ . ‏‏// انتهـى // ‏15:34ت م0112

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