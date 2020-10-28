السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق مبادرة للتربية الخاصة بعنوان "عن بُعد لا صعوبات معنا"



نجران 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةُ في إدارة التربية الخاصة- برنامج صعوبات التعلم- ، اليوم، مبادرةً عن بُعد بعنوان "عن بُعد لا صعوبات معنا".

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر بن محمد مدخلي أن المبادرة تستهدف طلاب وطالبات برامج التربية الخاصة، وخصوصاً ذوي صعوبات التعلم لتقديم الدروس لهم بطرق مبتكرة وسهلة تسهم في دمجهم في العملية التعليمية عن بُعد وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.

وأشار مدخلي إلى أن المبادرة تتضمن دورات وبرامج تدريبية عبر المنصات التعليمية، وورش عمل تطبيقية عن بُعد، ومقاطع فيديو مصورة تشرح ماهية المبادرة ومجالات تطبيقها، ومنشورات توضيحية.

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15:32ت م

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