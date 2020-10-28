اجتماعي / جامعة الأميرة نورة توقع اتفاقية مع جمعية أسر التوحد



الرياض 11 ربيع الأول 1442 الموافق 28 أكتوبر 2020 واس

وقع معهد التنمية والخدمات الاستشارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية أسر التوحد، وذلك في مقر الجامعة .

وتضمنت بنود الاتفاقية بين الطرفين عقد الشراكة الاستراتيجية لتأسيس مركز للتوحد، و إيجاد سبل وقنوات للتمويل والدعم المالي من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمشاريع، بالإضافة إلى دعم الإيرادات المالية الذاتية للجامعة وتقديم الخدمات التقييمية، والبحثية، والتدريبية، بين الطرفين حيث يكمن دور الجامعة في تقديم الدعم المالي، وخدمات التدريب والبحث.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية جاءت إيماناً من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بأهمية عقد الشراكات الاستراتيجية الفعالة مع مؤسسات القطاع الثالث، وتوحيد الجهود لتقديم الدعم المادي والبشري، إذ يعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 التي تعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى 10، ورفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي من7% إلى 33%.

//انتهى//

15:30ت م

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