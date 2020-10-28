السعودية اليوم / تونس تسجل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 48 ساعة الماضية 2125 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 54278 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1153 شخصًا .

// انتهى //

15:28ت م

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تونس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 48 ساعة الماضية 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 52 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 54278 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1153 شخصًا .// انتهى //15:28ت م0106

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