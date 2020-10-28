ثقافي / سمو أمير الشرقية يرعى ختام مسابقة الهيئة الملكية بالجبيل للقرآن الكريم



الدمام 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -عبر الاتصال المرئي- اليوم، ختام النسخة الـ25 من مسابقة الهيئة الملكية بالجبيل للقرآن الكريم.

ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم، ودعمها المتواصل للمسابقات والبرامج المعنية بنشر وتحفيظ القرآن، سواءً على مستوى المملكة أو على مستوى العالم, موضحاً أن هذه المسابقات تهدف إلى تحفيز التنافسية في حفظ الكتاب الكريم، وربط الجيل الناشئ به.

وقال : "إن القرآن إشعاع من الوسطية والاعتدال، وقيمه قيم إنسانية سامية، وواجب حفظة كتاب الله أن يتمثلوا بهذه القيم، ويعكسوها واقعاً في أفعالهم وأقوالهم، وأن يكونوا قدوةً حسنة في المجتمع.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة بلغت أكثر من 4 آلاف متسابق ومتسابقة، ونفذت على ثلاث مراحل، شملت مدينة الدمام، ومحافظات الجبيل وحفر الباطن والأحساء والخفجي.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي, رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذه المسابقة، التي تعد تأكيداً لاهتمامه المستمر والفعال بدعم الأنشطة المتنوعة في المنطقة، وامتداداً لما تقوم به القيادة الرشيدة من العناية والاهتمام بكتاب الله.

مما يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل حاضنة لهذه المسابقة منذ 25 عاماً, وتهدف من خلالها للرقي بالعملية التعليمية والتربوية وإذكاء روح المنافسة الشريفة والطموحة بين الأبناء في تعلم وحفظ القرآن الكريم.

// انتهى //

15:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.