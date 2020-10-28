شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغابون : نأمل رفع مستوى التعاون مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون بالقصر الرئاسي في العاصمة الغابونية ليبرفيل اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد المرافق له.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وحمل فخامة الرئيس علي بونغو سمو وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وعبّر عن أمله لرفع مستوى التعاون بين البلدين، وبحث الفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، وأكد سمو وزير الخارجية استعداد المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، كما استعرض الجانبان أبرز التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.

بعد ذلك عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤتمراً صحفياً عبّر فيه عن سعادته بزيارته الأولى لجمهورية الغابون وعن العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وعن مدى رضى الحكومتين للمستوى التي وصلت إليه هذه العلاقات والسعي لتطويرها في كافة المجالات، وأكد حرص الحكومتين على مواجهة التحديات المشتركة عبر التنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الغابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.