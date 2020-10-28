شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : زلزال يضرب جنوب خميس مشيط بقوة 3.1 على مقياس ريختر والان نبدء بالتفاصيل

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الساعة ١٤:٥٦:٠٧ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو متر جنوب خميس مشيط

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق اباالخيل بأن سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب إتساع قاع البحر الأحمر من الإتجاه الغربي الامر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس رختر ولم تسجل اي أضرار ناجمة عنها حتى الآن و لله الحمد.