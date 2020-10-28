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2020-10-28 هزة أرضية بقوة 3.1 درجة جنوب خميس مشيط متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية بقوة ٣.١ درجة على مقياس ريختر، جنوب خميس مشيط. وقالت الهيئة في بيان لها : رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية اليوم الساعة ٥٦: ١٤ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو مترات جنوب خميس مشيط.

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