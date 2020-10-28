، ثاني رد من "جوجل" على انتقام "هواوي".. خدمات وظيفية جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيكون تحديث "يوتيوب" الجديد متاحاً عبر نظامَي"أندرويد" و"آي أو إس"

أقدمت شركة "جوجل" الأمريكية على ثاني رد لها على ما وصفته تقارير بأنه "انتقام هواوي"، بطرحها تحديثات وخدمات وظيفية جديدة لواحد من أشهر تطبيقاتها.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" تقريراً حول طرح "جوجل" تحديثاً جديداً مميزاً لتطبيق "يوتيوب" الخاص بها.

وسيكون تحديث "يوتيوب" الجديد متاحاً عبر نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وتقدم "جوجل" في تحديث "يويتوب" مجموعة من الوظائف الجديدة وواجهة مستخدم مبسطة، وإمكانية التشغيل عن طريق الإيماءات.

ووصف التقرير بأن ذلك ثاني رد من جوجل" على انتقام "هواوي" بطرحها بدائل مثالية لتطبيقات "جوجل" و"أندرويد" الرئيسة مثل "جوجل مابس" و"جوجل سيرش" و"يوتيوب"، والتي حظرت الشركة الأمريكية وجودها على هواتف "هواوي" الرئيسة.

وسيمكن من خلال تحديث "يوتيوب" الجديد الدخول والخروج من وضعية "ملء الشاشة" بطريقة أكثر سهولة، عن طريق مجرد التمرير سريعاً لأعلى على مقطع الفيديو الذي يكون في وضع التشغيل، ولتصغير الفيديو سيكون عليك فقط التمرير للأسفل.

لم يعد زر إغلاق التسميات التوضيحية مخفياً في قائمة النقاط الثلاث، عبر يوتيوب، وبدلاً من ذلك أصبح مرئياً الآن مباشرةً في قائمة التراكب.

وينطبق الشيء نفسه أيضا على زر التشغيل التلقائي، حيث يمكن الوصول إلى كليهما أسهل بصورة كبيرة، حيث تمت إعادة ترتيب الأزرار الأخرى لمزيد من التنقل المصقول.

كما طرحت "يوتيوب" أيضاً ميزة "فصول الفيديو"، التي تم تقديمها أخيراً على سطح المكتب تشق طريقها الآن إلى تطبيق يوتيوب أيضاً.

ويعرض قائمة بجميع الفصول في مقطع فيديو مع معاينة مصغرة لكل فصل حتى تتمكن من التنقل بسهولة.

لزيادة تحسين تجربة التنقل، قررت "جوجل" أيضاً تضمين إجراءات مقترحة جديدة تطالبك برسالة لتدوير هاتفك أو تشغيل الفيديو الذي تشاهده في الواقع الافتراضي.

وقالت "جوجل" في تصريح صحفي إنها تنوي قريباً الإعلان عن مزيد من الإجراءات المقترحة، والتي سترد بها فيما يبدو على إعلان "هواوي" الانتقام.جوجل