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كرّم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة نظير جهودهم وما حققوه من إنجازات أمنية.
وأكد، لدى استقباله بالإمارة في جدة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة، العقيد بندر الشريف، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته.
وثمّن أمير مكة، في ذات الوقت، الجهود التي تبذلها دوريات الأمن بمحافظة جدة.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 03:38 PM
نظير جهودهم وما استطاعوا تحقيقه من إنجازات أمنية
كرّم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة نظير جهودهم وما حققوه من إنجازات أمنية.
وأكد، لدى استقباله بالإمارة في جدة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة، العقيد بندر الشريف، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته.
وثمّن أمير مكة، في ذات الوقت، الجهود التي تبذلها دوريات الأمن بمحافظة جدة.
، أمير مكة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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