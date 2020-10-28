- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه اليوم بالديوان، وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والوزارة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وبحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض مسار العمل بين الجهتين.
وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكذلك عدد من المسؤولين بالديوان.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 03:38 PM
اللقاء شهد بحث تعزيز التعاون ومناقشة عدة موضوعات
استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه اليوم بالديوان، وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والوزارة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وبحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض مسار العمل بين الجهتين.
وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكذلك عدد من المسؤولين بالديوان.
، رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل وزير الصناعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل وزير الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.