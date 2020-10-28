السعودية | وزير “البيئة ” يزور معسكر مكافحة الجراد الصحراوي

المناطق - الرياض

قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، بجولة في بمعسكر مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة بيش ، اطلع خلالها على سير العمل في المعسكر.

واستمع معاليه لشرح مفصل من المشرف على المعسكر المهندس عبدالرحمن الصايغ عن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي، حيث يضم المعسكر عشرين فرقة أرضية للمكافحة ، وعشر فرق استكشافية ، وطائرة هليكوبتر يعمل بها خمسون شخصاً ما بين مهندسين وسائقين وموظفين وعمال .

وفي ختام الزيارة كرم معالي المهندس الفضلي عدداً من العاملين في المعسكر.