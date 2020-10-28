السعودية | وزير “البيئة ” يزور معسكر مكافحة الجراد الصحراوي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير “البيئة ” يزور معسكر مكافحة الجراد الصحراوي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:06 مساءً, 28 أكتوبر 2020 م
المناطق - الرياض
قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، بجولة في بمعسكر مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة بيش ، اطلع خلالها على سير العمل في المعسكر.
واستمع معاليه لشرح مفصل من المشرف على المعسكر المهندس عبدالرحمن الصايغ عن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي، حيث يضم المعسكر عشرين فرقة أرضية للمكافحة ، وعشر فرق استكشافية ، وطائرة هليكوبتر يعمل بها خمسون شخصاً ما بين مهندسين وسائقين وموظفين وعمال .
وفي ختام الزيارة كرم معالي المهندس الفضلي عدداً من العاملين في المعسكر.
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