شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير عدد من الطائرات المفخخة وسنحاسب المتورطين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير عدد من الطائرات بدون طيار مفخخه اطلقتها المليشيا الحوثيه باتجاه المملكة. وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايه المدنيين والاعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الارهابية المخططة والمنفذة لمحاولات العمليات الإرهابية لاستهداف المدنيين.

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