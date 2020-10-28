شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم ينجز 813 جلسة إلكترونية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

كشف التقرير الإحصائي لديوان المظالم عن نتائجه ومؤشراته القضائية خلا الفترة من 1-5 /3 ، 1442 هـ ، لعموم المحاكم، حيث بلغت الجلسات القضائية الإلكترونية بالمحكمة الإدارية بالرياض 813 جلسة، بينما بلغت الدعوي المقيدة بالمحكمة الإدارية بالرياض 299 دعوى ، فيما بلغت الدعاوي المنجزة بالمحكمة الإدارية بالرياض 162 دعوى ، وبلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل في المحكمة الإدارية بعرعر 24% .

وسجلت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة 301 في عدد الطلبات المنجزة خلال أسبوع، كما بلغ نسبة الإنجاز من حجم العمل في محكمة الاستئناف بعسير 28% .

وتُظهر هذه المؤشرات والنتائج التطور التقني الإلكتروني للأعمال القضائية بديوان المظالم، حيث أسهمت بشكلٍ ملموس وواضح في قياس الأهداف المرسومة للعمل القضائي بالمحاكم، وتحسين جودته وضبط مخرجاته على نحوٍ إلكتروني يضمن استدامة الإنجاز وتطويره.