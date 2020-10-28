شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم ينجز 813 جلسة إلكترونية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة 301 في عدد الطلبات المنجزة خلال أسبوع، كما بلغ نسبة الإنجاز من حجم العمل في محكمة الاستئناف بعسير 28% .
وتُظهر هذه المؤشرات والنتائج التطور التقني الإلكتروني للأعمال القضائية بديوان المظالم، حيث أسهمت بشكلٍ ملموس وواضح في قياس الأهداف المرسومة للعمل القضائي بالمحاكم، وتحسين جودته وضبط مخرجاته على نحوٍ إلكتروني يضمن استدامة الإنجاز وتطويره.
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