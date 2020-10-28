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الفيصل يكرم لجنة الطوارئ بمكة لجهودهم خلال جائحة كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن منطقة مكة المكرمة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.
ونوه الأمير خالد الفيصل لدى تكريمه في مقر الإمارة بجدة أعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير جهودهم خلال جائحة كورونا، إلى أن الميزة التي اختص الله بها مكة المكرمة تحتّم على الجميع العمل بتفانٍ وإخلاص، لافتًا إلى ضرورة المحافظة على تحقيق التميز في خدمة الأهالي والمقيمين والزوار والحرص على تحقيق الأفضل في قادم الأيام.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة لكافة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة واتخاذ كافة التدابير للمحافظة على صحة متابعات الخليج 365 والمقيم، كما قدّم سموه شكره للمجتمع على التعاون والتكاتف خلال هذه الأزمة.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال هذا الوباء بإذن الله.
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