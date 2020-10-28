2020-10-28

التحالف يدمر عددًا من الطائرات المفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه دمر عددًا من الطائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

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وقال التحالف إنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين في المملكة، مشيرًا إلى أنه مستمر في حماية المدنيين.

وأكد التحالف أنه نجح خلال الأيام الماضية في إسقاط وتدمير عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.



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