طيران أديل يطلق رحلات داخلية ابتداءً من 199 ريالًا

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أعلن طيران أديل عن زيادة في عدد رحلاته الجوية على شبكته المتنامية، حيث شملت الزيادة إضافة عدد من الرحلات ما بين كل من الرياض وجدة وتبوك والقصيم، وذلك تلبيةً للإقبال المتزايد على خدمات الشركة والطلب المضطرد على السفر جوًا وخدمةً لأهالي وزوار تلك المناطق والتي تشهد حركة سفر كثيفة هذه الأيام من وإلى كافة مناطق المملكة.

وقد جاءت الزيادة الجديدة متمثلةً في إضافة 8 رحلات على الشبكة، منها تخصيص 4 رحلات جديدة يوميًا لخط سير جدة الرياض، رحلتا جدة/ الرياض الجديدتان تحمل الأرقام (F3 4617) و (F3 4639) فيما تحمل رحلتا الرياض/ جدة الأرقام (F3 4630) و (F3 4650) والتي تبدآن من (239 ريالًا) وستنطلق اعتبارًا من 28 أكتوبر الجاري، الأمر الذي سيرفع إجمالي عدد الرحلات التي تربط العاصمة الرياض مع عروس البحر جدة إلى 22 رحلة قادمة ومغادرة في الاتجاهين يوميًا.

هذا وقد تم إضافة رحلتين جديدتين أخريين تربط جدة مع القصيم في الاتجاهين وذلك بدءًا من يوم 29 أكتوبر وبسعر يبدأ من (199 ريالًا)، الرحلة الجديدة المغادرة من جدة إلى القصيم ستحمل الرقم (F3 4029) فيما إن الرحلة القادمة من القصيم إلى جدة سيخصص لها الرقم (F3 4028) ليرتفع بذلك عدد الرحلات المخصص لهذا الخط إلى 4 رحلات يوميًا في الاتجاهين.

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كما سيتم في الأول من نوفمبر المقبل إضافة رحلتين جديدتين ما بين جدة وتبوك بسعر يبدأ من (299 ريالًا)، حيث ستكون رحلة جدة/تبوك برقم (F3 4033) فيما ستكون الرحلة القادمة من تبوك إلى جدة برقم (F3 4034) وبذلك سيزيد عدد الرحلات التي تربط جدة مع عروس الشمال إلى 4 رحلات يوميًا.

الجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة في عدد الرحلات سيرفع الطاقة التشغيلية لشبكة رحلات طيران أديل إلى 76 رحلة يوميًا، الأمر الذي سيساهم بفعالية في تسهيل السفر بين كافة مناطق المملكة ودعم حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة المجالات، إضافةً إلى سد الحاجة المتوفرة حاليًا في السعة المقعدية للرحلات الداخلية، خصوصًا إلى مدينة جدة وذلك مواكبةً للقرارات الخاصة بالسماح جزئيًا بأداء مناسك العمرة وفق الإجراءات والبروتوكولات المتبعة، إلى جانب أن توقيت إقلاع الرحلات الجديدة المتميز سيوفر خيارات متعددة ومرونة كبيرة أمام المسافرين لاختيار ما يناسبهم ويلبي تطلعاتهم.

يُشار إلى أن الرحلات الجديدة هي متاحة حاليًا للحجز من خلال زيارة موقع طيران أديل على الإنترنت، والذي يقدم حزمة متنوعة من الخدمات ويتيح استعراض جداول الرحلات وإجراء الحجز، وإتمام عملية الدفع وإصدار قسائم السفر واختيار المقعد المفضل، وشراء المنتجات والحصول على بطاقة الصعود للطائرة، إلى جانب خدمات تطبيق “’طيران أديل” على الهواتف النقالة الذي يمكن للعملاء من الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية وعروض الأسعار المميزة التنافسية للرحلات الجوية التي تربط 10 مطارات داخلية تغطي كافة الجهات الأربعة على خريطة المملكة وهي (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، تبوك، المدينة، جازان، أبها، حائل، الطائف).





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