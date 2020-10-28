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محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365- أبها: أطلق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، اللقاء الأول بممثلي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالمنطقة.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير عام فرع الوزارة بعسير أشاد فيها بتفاعل الجهات الحكومية ودورهم الرئيس في المواكبة مع توجه الوزارة الاستراتيجي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ أحدث الممارسات المهنية الحديثة في إدارة الموارد البشرية.
وتضمّن اللقاء مناقشة بعض الصعوبات التي تواجه تلك الجهات في معالجة أوضاع موظفيهم على اختلاف حالاتهم باستخدام مختلف البرامج والتطبيقات التي أطلقتها الوزارة لهذا الشأن وتسليط الضوء على دور مديري الحسابات في التواصل مع الجهات الحكومية بالمنطقة، ومناقشة بعض الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الفرع لتحقيقيها خلال السنوات الخمس القادمة وما يتطلبه ذلك من مشاركة المتخصصين في تلك الجهات.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 02:24 PM"الشهراني" يطلق اللقاء الأول لممثلي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بعسير
الخليج 365- أبها: أطلق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، اللقاء الأول بممثلي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالمنطقة.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير عام فرع الوزارة بعسير أشاد فيها بتفاعل الجهات الحكومية ودورهم الرئيس في المواكبة مع توجه الوزارة الاستراتيجي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ أحدث الممارسات المهنية الحديثة في إدارة الموارد البشرية.
وتضمّن اللقاء مناقشة بعض الصعوبات التي تواجه تلك الجهات في معالجة أوضاع موظفيهم على اختلاف حالاتهم باستخدام مختلف البرامج والتطبيقات التي أطلقتها الوزارة لهذا الشأن وتسليط الضوء على دور مديري الحسابات في التواصل مع الجهات الحكومية بالمنطقة، ومناقشة بعض الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الفرع لتحقيقيها خلال السنوات الخمس القادمة وما يتطلبه ذلك من مشاركة المتخصصين في تلك الجهات.
، "الشهراني" يطلق اللقاء الأول لممثلي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بعسير ،
المصدر : الخليج 365
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