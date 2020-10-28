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شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إصدار بطاقة تشغيل مركبات النقل وغرامة 5000 ريال لمن لا يلتزم بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للنقل اليوم الأربعاء بعض المعلومات الهامة عن بطاقة تشغيل مركبات النقل التي تصدرها الهيئة للتصريح لمركبة النقل أو التأجير بالعمل في أي الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة .
وأكدت أن هذه الوثيقة تتضمن رقم البطاقة وتاريخ الإصدار والإنتهاء ونوع النشاط وبيانات ترخيص النقل " إن وجد " للمنشآت ، وبيانات المالك والمستخدم وبيانات المركبة .
وحول طريقة إصدارها ، أكدت أنها تصدر من خلال " بوابة النقل " الإلكترونية ، ويجب توفر الشروط التالية :
1- أن يكون ترخيص النقل للمنشأة ساري المفعول " إن وجد " .
2- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول .
3- أن يكون نوع تسجيل المركبة وفق المعتمد حسب نوع النشاط .
4- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للمركبة سارية المفعول .
5- أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول .
6- أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة .
7- سداد الغرامات " إن وجدت " .
ونبهت الهيئة بغرامة 5000 ريال عند تشغيل مركبة النقل بدون بطاقة التشغيل ، وتعتبر جميع المركبات المستخدمة في أنشطة النقل البري المختلفة عدا تلك المسجلة خصوصي والمصرح لقائدها بالعمل في نشاط التوجيه .
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