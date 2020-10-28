شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إصدار بطاقة تشغيل مركبات النقل وغرامة 5000 ريال لمن لا يلتزم بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للنقل اليوم الأربعاء بعض المعلومات الهامة عن بطاقة تشغيل مركبات النقل التي تصدرها الهيئة للتصريح لمركبة النقل أو التأجير بالعمل في أي الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة .

وأكدت أن هذه الوثيقة تتضمن رقم البطاقة وتاريخ الإصدار والإنتهاء ونوع النشاط وبيانات ترخيص النقل " إن وجد " للمنشآت ، وبيانات المالك والمستخدم وبيانات المركبة .

وحول طريقة إصدارها ، أكدت أنها تصدر من خلال " بوابة النقل " الإلكترونية ، ويجب توفر الشروط التالية :

1- أن يكون ترخيص النقل للمنشأة ساري المفعول " إن وجد " .

2- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول .

3- أن يكون نوع تسجيل المركبة وفق المعتمد حسب نوع النشاط .

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4- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للمركبة سارية المفعول .

5- أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول .

6- أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة .

7- سداد الغرامات " إن وجدت " .

ونبهت الهيئة بغرامة 5000 ريال عند تشغيل مركبة النقل بدون بطاقة التشغيل ، وتعتبر جميع المركبات المستخدمة في أنشطة النقل البري المختلفة عدا تلك المسجلة خصوصي والمصرح لقائدها بالعمل في نشاط التوجيه .