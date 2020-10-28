شكرا لمتابعة خبر عن «التحالف»‏ يدمر عددا من الطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

‏أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تدمير عددا من الطائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية تجاه المملكة.

وأكد التحالف العربي، في بيان له، أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لمحاولات العمليات الإرهابية لاستهداف المدنيين.

وعلى جانب آخر، كان التحالف العربي، قد أحبط محاولة لتهريب شحنة مخدرات مخبأة داخل حاوية سكر، قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن، وفي طريقها للميليشيا الحوثية بإشراف من حزب الله الإرهابي.