شكرا لمتابعة خبر عن «المرور»‏ يعيد التأكيد على الالتزام بالإشارات التنظيمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، على الالتزام بالإشارات التنظيمية في الطريق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تساهم الإشارات التنظيمية في معرفة السائق وكافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيّد بها.