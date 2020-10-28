شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح حقيقة تأثير لقاح الأنفلونزا على المناعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ما يتم تداوله حول تسبب لقاح الأنفلونزا الموسمية في ضعف الجهاز المناعي . نفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ما يتم تداوله حول تسبب لقاح الأنفلونزا الموسمية في ضعف الجهاز المناعي . وأكدت " الصحة " أن لقاح الأنفلونزا ينشط الجهاز المناعي ويحفزه على إنتاج أجسام مضادة للأنفلونزا . وكانت " الصحة " قد أكدت أيضاً أن هذا اللقاح آمن على الحوامل والمرضعات ، ويتوفر في أي مركز صحي . إقرأ أيضاً :

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