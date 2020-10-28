شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: هذه الأيام هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن هذه الأيام هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس.
وقال الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو، أنها تستمر حتى دخول المربعانية (أي بعد 35 يوماً)؛ حيث أن أول المربعانية في 3 ديسمبر، لافتًا إلى أن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: زراعة شتوية، زراعة صيفية، زراعة مختلطة.
وأوضح "الزعاق" أن الزراعة الشتوية تكون في موسم الخريف، والزراعة الصيفية تكون في موسم الربيع، والزراعة المختلطة تكون في الأيام الست وهي ستة أيام صالحة لزراعة وبذر جميع أنواع النباتات سواء كانت صيفية أو شتوية.
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