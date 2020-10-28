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شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: غرامة تصل إلى 5 مليون ريال للمعلنين عن منتجات تجميلية غير مدرجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الأربعاء ، المنشآت من استخدام أعلاف تحتوي على مواد سامة أو مضرة مما يعد تجاوز للأنظمة ويعرض المنشأة للعقوبة .
وأكدت " الغذاء والدواء " أن المنشأة التي تستخدم أعلاف سامة أو مضرة ما يسبب ضرر على صحة الحيوان أو الصحة العامة تُعاقب بغرامة 200 ألف ريال مع إتلاف الأعلاف وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال .
كما حذرت من الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف ، حيث يُعاقب كل من يقوم بالإعلان والترويج عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال .
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