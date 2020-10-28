شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة شابة أسست فريق الرياض للجري في مجموعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أسست المواطنة الشابة ‏"أمل"، فريق الرياض للجري لتحفيز أفراد المجتمع لممارسة الركض على شكل مجموعات.

وتحدثت الفتاة عن تجربتها، قائلة أنهم فريق رياضي مجتمعي يهدف لنشر ثقافة الجري في الخارج، لافتة إلى أنهم بدأوا في عام 2016 في وقت لم تكن فيه الرياضة تمارس مثل هذا الوقت الحالي، بحسب تقرير لقناة "العربية".

وأوضحت الشابة، أنهم بدأوا بأعداد قليلة ليشارك في مبادرتهم الجميع والكثير من الفتيات اللاتي لم تمنعهم أية عوائق، مضيفة أنهم يتمنون أن يساهموا في رؤية 2030 وزيادة عدد الأشخاص المشتركين في الرياضات المجتمعية إلى 30%، كما تلقوا دعمًا من وزارة الرياضة.