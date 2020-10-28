شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح موقف المقبول اعتراضهم بعد 10 أكتوبر من الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، موقف من تم قبول الاعتراض الخاص بهم بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري من الحصول على الدعم. ‏أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، موقف من تم قبول الاعتراض الخاص بهم بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري من الحصول على الدعم. وأكد حساب المواطن، أنه في حال تم قبول الاعتراض بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر" .

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