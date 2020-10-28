شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق منشأة غذائية في عسير بعد رصد عدة مخالفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أجرت بلدية المجاردة في منطقة عسير جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية؛ حيث صادرت ١ كجم من الغذاء الفاسد. أجرت بلدية المجاردة في منطقة عسير جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية؛ حيث صادرت ١ كجم من الغذاء الفاسد. وأوضحت أمانة منطقة عسير، أنها أغلقت منشأةً، وغرمت البعض الآخر؛ بعد رصدها مُخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية.

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